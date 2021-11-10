В Роскачестве рассказали о деградации батарей в смартфонах россиян

Срок службы батареи смартфона ограничен по времени. При этом данная часть гаджета представляет из себя, по сути, химичесий элемент, использование которого по истечение срока годности является опасным. Как уберечь себя и своё здоровье при эксплуатации смартфона, в интервью радио Sputnik рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

По словам эксперта, со временем ёмкость акумулятора уменьшается , значительная часть ресурса пропадает уже через год использования.

Батареи в телефонах служат разное время, но они все теряют 20 процентов своей емкости после первых 300 циклов зарядка-разрядка. Если заряжать телефон каждый день, то меньше чем через год батарея смартфона потеряет 20 процентов своей емкости, — рассказал Кузьменко.

Пол его словам, подобное изменение потенциала батареи большинство пользователей не заметит. реальная же проблема деградации химического элемента возникает к моменту, когда аккумулятор практически полностью выработал свой ресурс. В этот момент может произойти вздутие батареи.

Эффект от этого может пойти на заднюю крышку или на экран, это зависит от конструкции самого смартфона, от того, как расположены компоненты внутри устройства, — рассказал эксперт.

Пользоваться таким смартфоном не рекомендуется, поскольку сложно сказать, как поведёт себя вздутая батарея. Она может просто выйти из строя, но может и взорваться.

Кузьменко советует при первых признаках серьёзной потери мощности аккумулятора менять данную комплектующую в специализированном сервисе.

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