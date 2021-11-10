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В Роскачестве рассказали о деградации батарей в смартфонах россиян

05:39, 11 ноября 2021
В Роскачестве рассказали о деградации батарей в смартфонах россиян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Срок службы батареи смартфона ограничен по времени. При этом данная часть гаджета представляет из себя, по сути, химичесий элемент, использование которого по истечение срока годности является опасным. Как уберечь себя и своё здоровье при эксплуатации смартфона, в интервью радио Sputnik рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

По словам эксперта, со временем ёмкость акумулятора уменьшается, значительная часть ресурса пропадает уже через год использования.

Батареи в телефонах служат разное время, но они все теряют 20 процентов своей емкости после первых 300 циклов зарядка-разрядка. Если заряжать телефон каждый день, то меньше чем через год батарея смартфона потеряет 20 процентов своей емкости, — рассказал Кузьменко.

Пол его словам, подобное изменение потенциала батареи большинство пользователей не заметит. реальная же проблема деградации химического элемента возникает к моменту, когда аккумулятор практически полностью выработал свой ресурс. В этот момент может произойти вздутие батареи.

Эффект от этого может пойти на заднюю крышку или на экран, это зависит от конструкции самого смартфона, от того, как расположены компоненты внутри устройства, — рассказал эксперт.

Пользоваться таким смартфоном не рекомендуется, поскольку сложно сказать, как поведёт себя вздутая батарея. Она может просто выйти из строя, но может и взорваться.

Кузьменко советует при первых признаках серьёзной потери мощности аккумулятора менять данную комплектующую в специализированном сервисе.

Ранее эксперт назвал место, куда следует положить телефон на ночь.

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