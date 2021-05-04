В Роскачестве рассказали о быстрой сушке намокшего смартфона

https://static.news.ru/photo/ec6f5f1e-ad31-11eb-8bea-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что при попадании в мобильный телефон воды или другой жидкости важно действовать максимально быстро. По его словам, от этого зависит, можно ли будет пользоваться гаджетом в дальнейшем, сообщает агентство ПРАЙМ.

Первым делом нужно достать телефон из воды, вытащить аккумулятор (если он извлекается), сим-карту и карту памяти. Затем следует удалить видимые следы воды сухой тряпкой. Главное — не включать телефон после совершённых действий, — отметил Кузьменко.

Затем необходимо как можно быстрее попасть со смартфоном в мастерскую, где его смогут обработать в ультразвуковой ванне. Это способ избавиться от невидимой глазу воды.

Эксперт считает, что в ситуации, когда смартфон намок, не следует верить народным советам о сушке его феном или «закапывании» его в рис.

Ранее стало известно, что за час-два до сна следует начинать готовить организм и не возбуждать нервную систему. Об этом заявил врач-сомнолог Максим Новиков. По его словам, в этот период не надо использовать гаджеты. Тем более не следует брать гаджеты с собой в постель. Даже когда человек просыпается ночью, не стоит брать телефон, чтобы проверить, сколько осталось до утра, считает врач.