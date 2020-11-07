В Роскачестве раскрыли способ найти человека по номеру телефона

https://static.news.ru/photo/31ac1dbc-2095-11eb-9180-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов заявил, что мошенники, получив номер вашего мобильного телефона, могут использовать это против вас. По его словам, зная номер, можно получить немало дополнительных сведений, о которых пользователь, не хотел бы рассказывать.

Причём, им даже не придётся «пробивать» номер через находящиеся в публичном доступе базы данных, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Мошенникам о нас расскажут наши страницы в соцсетях. Во-первых, существует поиск по номеру телефона. Во-вторых, даже если вы отключили эту функцию, но используете одну и ту же аватарку в мессенджере и социальных сетях, элементарный поиск по картинке в поисковике приведёт злоумышленников на публичную страницу, — пояснил Куканов.

Он считает, что злоумышленники могут использовать её в своих интересах, применяя методы социальной инженерии. Важно, чтобы информация на странице была закрыта от посторонних, предупредил эксперт.

Также не стоит забывать о мошенничествах с перевыпуском сим-карт, когда, зная паспортные данные жертвы, злоумышленники по доверенности изготавливают в салоне связи новую сим-карту и получают доступ к основному номеру человека. А к нему, как правило, привязаны все основные аккаунты и мобильный банк, — указал представитель Роскачества.

Противодействовать мошенникам можно, если пользоваться отдельными номерами телефона для разных задач. Основные — например, банковские приложения — привязать к одному номеру, а прочие аккаунты — к другому, отметил Куканов.

Он советует не оставлять основной телефонный номер на подозрительных сайтах, особенно вместе с другими персональными данными, в мессенджерах скрывать аватарку от «чужих», а также запретить поиск по номеру телефона в настройках социальных сетей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов заявил: Facebook можно удалить со смартфона, если владелец пользуется соцсетью нечасто. По его словам, приложение занимает немало места в памяти гаджета. Ещё одним его недостатком является то, что приложение быстро сажает заряд батареи смартфона, поэтому лучше читать ленту Facebook с компьютера.