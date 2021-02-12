В Роскачестве пояснили, кто может управлять смартфоном без ведома владельца

https://static.news.ru/photo/6dc56224-6f1c-11eb-bd28-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитик — исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина заявила, что владение смартфоном требует соблюдения правил цифровой гигиены. По её словам, в мобильном телефоне могут поселиться вирусы и программы-шпионы.

Нельзя забывать о программах-шпионах, которые могут следить за владельцем телефона, делать снимки, записывать звук, видео и собирать другие данные, — отметила эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Она подчеркнула, что прежде чем дать разрешение новому приложению, следует тщательно изучить информацию о нём. Особенно это касается владельцев смартфонов на ОС Android.

Также Насибулина назвала признаки того, что в смартфоне уже поселились вирусы. Об их наличии говорят смена настроек без ведома владельца гаджета, батарея, которая стала быстрее разряжаться, и сам телефон, начавший греться и работать медленно. Сомнений в проникновении не останется, когда начнут приходить сообщения о попытках зайти в аккаунт владельца, добавила эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что далеко не все сервисные приложения, которые большое количество пользователей устанавливают на смартфоны, действительно полезны. В ряде случаев они и вовсе опасны для конфиденциальных данных. Речь, в первую очередь, о всевозможных определителях неизвестного абонента по номеру телефона. Информацию такие сервисы получают, пробираясь в контакты пользователей.