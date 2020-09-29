В Роскачестве оценили популярные веб-браузеры для смартфонов

https://static.news.ru/photo/38c2b214-0236-11eb-94f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре цифровой экспертизы Роскачества проверили ряд популярных веб-браузеров для смартфонов на операционных системах Android и iOS.

Всего при оценке приложений специалисты ориентировались на 146 критериев, распределённым по таким группам, как функциональность, производительность и надёжность, удобство использования, безопасность и другие, говорится в исследовании.

Наиболее популярным браузером является Google Chrome, количество его скачиваний в Google Play превышает 5 млрд. В Роскачестве считают, что это связано с тем, что браузер предустанавливается на многие смартфоны с системой Android. Второй по популярности web-браузер — Samsung.

По функциональности наиболее выигрышными браузерами для iOS признаны «Яндекс.Браузер» и Safari. Среди приложений для Android положительно выделяются Google Chrome, Xiaomi, Opera и «Яндекс.Браузер».

По быстродействию почти все программы показали высокие результаты с незначительными отличиями. Лучшим по скорости загрузки интернет-страниц стали Safari для iOS и Brave для Android.

Недостаточно высокие показатели по защите от хакерских атак на Android показали «Спутник», Brave, Huawei, Opera Touch, Samsung и Xiaomi. При этом «Спутник» и Brave невыгодно отличились и на операционной системе от Apple.

По совокупности всех критериев специалисты Роскачества назвали наиболее надёжными и удобными браузерами Safari для пользователей iOS и «Яндекс.Браузер» на Android.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в операционной системе Android 11 выявлена критическая ошибка в работе с меню многозадачности.