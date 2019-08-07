https://static.news.ru/photo/078f1262-b92d-11e9-8079-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса. С проблемами столкнулись в США, Италии, Великобритании, Франции, Индии, Нидерландах, Германии, Сербии, Малайзии, Индонезии и Бразилии.

Юзеры имеют сложности с открытием приложения, загрузкой ленты, размещением постов и просмотром Stories. Кроме того, из Центральной части России приходят жалобы на некорректную работу Instagram. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Ранее News.ru писал, что проблемы в работе магазина приложений App Store зафиксировали пользователи всего мира. Со сбоями столкнулись жители России, Соединённых Штатов, Великобритании, Белоруссии, Германии, Франции, Швейцарии и Бразилии.