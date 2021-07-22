В «Одноклассниках» появилась лента новостей к старту Игр в Токио

Пользователи социальной сети «Одноклассники» в период летних Олимпийских игр в Токио смогут поддержать команду Олимпийского комитета России тематическими рамками. Кроме того, в соцсети появилась лента новостей «Олимпиада».

Тематические рамки от официальной группы Олимпийского комитета России появились в соцсети 23 июля. Рамки в поддержку российских спортсменов доступны пользователям бесплатно. Найти их можно в приложении «Волшебные рамки».

Что касается ленты новостей , её можно найти в разделе «Рекомендации». Пользователи ОК смогут в режиме реального времени следить за всеми событиями и актуальными новостями из Токио. Отмечается, что в ленте будут публиковаться не только новости от Олимпийского комитета России, но и от официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ — Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, РБК, ТАСС, РИА Новости, Известий и других.

Помимо этого, в соцсети пройдёт тематический флешмоб #Олимпиада. С помощью специального конструктора публикаций пользователи смогут рассказать, чем для них являются Игры в Токио — настоящий праздник спорта или мотивация на большие достижения в жизни.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» представила тематические конкурсы — новую возможность для обмена интересным контентом в сервисе «Моменты». В конкурсах можно соревноваться с друзьями в ОК, публиковать фото и видео на определённую тему и тем самым создавать дополнительные поводы для общения.