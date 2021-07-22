В «Одноклассниках» появилась лента новостей к старту Игр в Токио

Пользователи социальной сети «Одноклассники» в период летних Олимпийских игр в Токио смогут поддержать команду Олимпийского комитета России тематическими рамками. Кроме того, в соцсети появилась лента новостей «Олимпиада».
Что касается
Помимо этого, в соцсети пройдёт тематический флешмоб #Олимпиада. С помощью специального конструктора публикаций пользователи смогут рассказать, чем для них являются Игры в Токио — настоящий праздник спорта или мотивация на большие достижения в жизни.
Ранее сообщалось, что «Одноклассники» представила тематические конкурсы — новую возможность для обмена интересным контентом в сервисе «Моменты». В конкурсах можно соревноваться с друзьями в ОК, публиковать фото и видео на определённую тему и тем самым создавать дополнительные поводы для общения.