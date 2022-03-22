Минцифры оценило риски пользователей iPhone в России

У пользователей Apple сохраняются риски отключения гаджетов от операционной системы iOS в России, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на расширенном заседании IT-комитета Госдумы, посвящённом развитию отрасли в условиях санкций, пишет «Интерфакс». При этом он отметил конструктивную позицию Apple, которая до сих пор проводит платежи через операторов мобильной связи в App Store и ведёт переговоры относительно поддержки пользователей iOS в России.

Будем надеяться, что айфоны у нас в кирпич не превратятся, — сказал Шадаев.

Он добавил, что на платформе Android будет создан маркетплейс с отечественными приложениями, что исключит риски отключения гаджетов на этой операционной системе,

Мы уже сформулировали законодательную инициативу о создании российского маркетплейса <...> на платформе Android. <...> Работа эта уже в нескольких компаниях начата, — сказал Шадаев.

Ранее компания Apple разрешила расплачиваться банковской картой платёжной системы «Мир» в сервисах своей экосистемы и в учётной записи Apple ID. Отмечается, что карту «Мир» пока нельзя привязать, но официальные представители компании сообщили, что скоро это можно будет сделать. Добавление карты позволит оплачивать сервисы экосистемы Apple, такие как Apple TV или Apple Music, а также покупать приложения в магазине App Store.