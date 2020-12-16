В Бразилии смартфон выпал из самолёта и записал свой полёт на видео

https://static.news.ru/photo/8ccd3ec8-3f9a-11eb-9f19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Plantão dos Lagos/Youtube.com

В Бразилии смартфон случайно выпал из кабины самолёта. Так, гаджет сумел записать свой полёт до земли с высоты порядка 500 метров.

Как сообщается, девайс выронил местный житель, который вёл съёмку с высоты птичьего полёта из кабины легкомоторного самолёта. Телефон выпал из рук мужчины из-за сильного порыва ветра и стремительно полетел вниз, пишет «Газета.Ru».

Оказавшись на земле, владелец гаджета решил разыскать пропажу с помощью геолокации. Через несколько часов мужчина обнаружил свой телефон на пляже. Стоит отметить, что смартфон фактически от падения не пострадал.

Ранее NEWS.ru писал, что гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что существует целый ряд признаков того, что смартфон вскоре выйдет из строя. По его словам, возникшие проблемы с гаджетом надо решать сразу, иначе повысится риск его «смерти».

Деформация смартфона — поломка корпуса или разбитое стекло — является вполне определённым признаком будущих неполадок.