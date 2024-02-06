В Apple признали, что пользователи неактивно переходят на новую iOS 17

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская компания Apple признала, что пользователи гораздо менее активно переходят на iOS 17, чем ранее на предыдущую версию iOS 16. Корпорация опубликовала данные, из которых следует, что далеко не все обладатели гаджетов от Apple отказались от старой системы, передает ixbt.

Как уточняет издание, на данный момент на систему iOS 17 перешли 76% клиентов, а на прошлой версии — iOS 16 — остались около 20% пользователей. На остальные системы приходится порядка 4%.

Если говорить об iPad, то здесь тенденция еще более серьезная: до самой последней версии обновился 61% владельцев гаджета, 29% остались на iPadOS 16. На долю остальных операционных систем приходится порядка 10% пользователей. В компании пока не знают, с чем это связано, но есть предположения, что скорость и производительность новой версии не так хороши, как считалось ранее.

Ранее сообщалось, что в продаже в России появились гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. Однако первые владельцы устройства жалуются, что гаджет не поддерживает формат VR-порно, который позволяет во время просмотра контента для взрослых вращать камерой движением головы.