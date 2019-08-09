https://static.news.ru/photo/6724bed4-bcca-11e9-bbc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Исследователь в области кибербезопасности Мэтт Уикси обнаружил, что многие современные гаджеты могут быть взломаны для воспроизведения оглушительных и дезориентирующих звуков. Специалист протестировал ноутбуки, смартфоны, наушники, акустические системы и несколько типов динамиков, выяснив, как их можно использовать в целях нанесения физического вреда.

Некоторые атаки использовали известные уязвимости в конкретном устройстве, которые в некоторых случаях могли выполняться локально или удалённо. Другие требовали либо близости к устройству, либо физического доступа к нему, — пояснил Уикси.

В своей работе эксперт постарался определить, можно ли манипулировать регуляторами громкости и динамиками девайсов, чтобы заставить их издавать вредные высоко- и низкочастотные звуки. Уикси помимо прочего использовал программу, сканирующую локальные сети Wi-Fi и Bluetooth. Она искала уязвимые динамики, над которыми можно получить контроль, чтобы затем воспроизвести опасные звуки.

В отдельных случаях Уикси задействовал целый ряд устройств, раздражавших или дезориентировавших людей. При этом при поддержании устойчивых уровней звука он даже мог навредить слуху. Эксперт также сумел нанести ущерб самому гаджету — он перестал работать после воспроизведения в течение нескольких минут.

Исследователь в области кибербезопасности связался с производителями устройств, чтобы помочь им разработать средства защиты против подобных звуковых атак.

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