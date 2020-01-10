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Глава подразделения IT и мобильных устройств Samsung Electronics Донг Джин Ко провёл закрытую встречу с ключевыми партнёрами на выставке CES 2020. В ходе неё прошла презентация следующего складного смартфона компании, который должен получить название Galaxy Bloom.

Как утверждает источник, Ко продемонстрировал рендер устройства и объяснил, почему оно получило дизайн, отличающийся от Galaxy Fold. Форма Bloom была вдохновлена силуэтом компактной пудры от знаменитого французского косметического бренда. Новый...