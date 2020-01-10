Исследователи компании Check Point, занимающейся вопросами кибербезопасности, обнаружили несколько уязвимостей в архитектуре TikTok. Их объединение позволяло злоумышленникам выполнить на устройстве вредоносный код и удалённо совершить ряд действий в аккаунте.
Посредством системы отправки СМС, которую эксперты назвали небезопасной, хакеры могли отправить жертвам сообщений со специальным URL-адресом. Он перенаправлял их на страницу, запускающую вредоносный код.
Злоумышленники таким образом получали возможность раскрыть сохранённую в учётной записи личную информацию, удалить видео из профиля пользователя или сделать публичными приватные ролики.
Check Point
Ранее NEWS.ru рассказал, что хакерская группировка Lazarus внесла существенные изменения в атаки для кражи криптовалюты. В качестве одного из основных инструментов злоумышленники используют мессенджер Telegram.
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