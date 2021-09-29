Устройствам Apple грозит отключение от Интернета

Пользователи электронных устройств от компании Apple рискуют столкнутся со сбоями в работе Интернета. Это связано с истечением срока действия цифрового сертификата Let’s Encrypt, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на технического директора хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Александра Хакимова.

После 30 сентября все пользовательские устройства, которые «не знают» об этих корневых сертификатах, перестанут доверять всем сертификатам, выпущенным Let's Encrypt, — заявил эксперт.

По словам Хакимова, в первую очередь проблемы могут возникнуть у владельцев смартфонов iPhone и планшетов iPad, которые не смогут обновить свою систему до iOS 10. В большей степени это касается старых моделей гаджетов — iPhone 4S и ранее. Также не исключаются проблемы у ноутбуков MacBook с версией macOS 10.12.0 и старше. При этому уже iPhone 5 смогут работать без сбоев, если обновят свою операционную систему до 10-й версии.

Кроме того, сложности могут появиться у владельцев игровых консолей Playstation 3 и Playstation 4, имеющих версию прошивки старше 5.00, и у консоли Nintendo 3DS, а также старых моделей смарт-телевизоров и умных гаджетов, используемых в домашней сети.

В свою очередь, британский программист Скотт Хельме уточняет, что срок действия сертификата истечёт в период между 14:12 и 16:01 по московскому времени. Он отмечает, что истечение срока сертификата в целом является стандартным явлением и могло бы проходить незамеченным, если бы пользователи регулярно обновляли программное обеспечение.

Let’s Encrypt — центр сертификации, который позволяет шифровать передаваемые через Интернет данные.

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