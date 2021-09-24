У магазина Apple на Тверской выстроилась очередь за новыми iPhone 13

В Москве на Тверской улице к 08:00 образовалась длинная очередь из желающих приобрести новую модель смартфона американской компании Apple — iPhone 13. Первые два претендента на покупку гаджета встали в очередь у re:Store в 01:00. Об этом пишет РИА Новости.

Молодые люди хотели провести ночь у магазина, чтобы стать первыми обладателями смартфона. Они также были в числе первых покупателей новой модели iPhone в прошлом году. Помимо них в очереди у магазина стоят около 30 человек.



Привычка второй год менять телефон первой. Буду покупать также Pro Max. В прошлом году не было такого ажиотажа, — отметила одна из покупательниц.

Ранее стало известно, что после прошедшей 14 сентября презентации новинок от компании Apple в онлайн-магазине американской корпорации более не представлены несколько старых моделей iPhone, включая прошлогодние iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.