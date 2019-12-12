Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Команда Twitter добавила новую опцию для iOS-пользователей. Теперь загруженные снимки, сделанные с помощью функции Live Photo, смогут быть опубликованы на платформе в формате GIF (анимация).

Пользователю нужно выбрать фотографию, нажать кнопку GIF в левом нижнем углу, а затем просто опубликовать пост. Функция Live Photos на iPhone записывает 1,5 секунды до и после момента съёмки. В результате выбранный момент запечатлевается с движением и звуком.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Twitter меняет способ обработки загруженных изображений. Теперь соцсеть будет сохранять кодировку JPEG при добавлении изображений и, соответственно, не снижать их качество.

Платформа по-прежнему будет транскодировать и сжимать миниатюры файлов в ленте. Однако при нажатии на них пользователь увидит полное изображение, каким оно было при первоначальной загрузке.

 

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