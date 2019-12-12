Пользователю нужно выбрать фотографию, нажать кнопку GIF в левом нижнем углу, а затем просто опубликовать пост. Функция Live Photos на iPhone записывает 1,5 секунды до и после момента съёмки. В результате выбранный момент запечатлевается с движением и звуком.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Twitter меняет способ обработки загруженных изображений. Теперь соцсеть будет сохранять кодировку JPEG при добавлении изображений и, соответственно, не снижать их качество.
Платформа по-прежнему будет транскодировать и сжимать миниатюры файлов в ленте. Однако при нажатии на них пользователь увидит полное изображение, каким оно было при первоначальной загрузке.