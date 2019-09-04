Социальная сеть микроблогов Twitter временно отключила возможность оставлять записи с телефона с помощью SMS. Об этом говорится в
Администрация соцсети сообщила, что функция временно отключена, «чтобы защитить учётные записи». В компании подчеркнули, что разрабатывают долгосрочную стратегию для данной функции.
Мы скоро восстановим эту функцию на рынках, которым SMS нужны для надёжной связи, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Twitter введёт запрет на публикацию одинаковых или незначительно отличающихся сообщений одновременно с нескольких аккаунтов. Компания объясняет это тем, что очистка соцсети от спама является их приоритетной задачей, писал News.ru.