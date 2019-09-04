https://static.news.ru/photo/add940d8-cf63-11e9-862d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Pressтелефон Robert Michael/ZB/Global Look Press

Социальная сеть микроблогов Twitter временно отключила возможность оставлять записи с телефона с помощью SMS. Об этом говорится в сообщении , размещённом на корпоративном аккаунте компании.

Администрация соцсети сообщила, что функция временно отключена, «чтобы защитить учётные записи». В компании подчеркнули, что разрабатывают долгосрочную стратегию для данной функции.

Мы скоро восстановим эту функцию на рынках, которым SMS нужны для надёжной связи, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Twitter введёт запрет на публикацию одинаковых или незначительно отличающихся сообщений одновременно с нескольких аккаунтов. Компания объясняет это тем, что очистка соцсети от спама является их приоритетной задачей, писал News.ru.