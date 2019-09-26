https://static.news.ru/photo/6cb5c05e-e02f-11e9-a70b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Haukur Snorrason/Facebook

Гид-фотограф из Исландии Хаукур Сноррасон в августе 2018 года из-за порыва ветра выронил свой смартфон во время полёта над рекой Скафта. Мужчина снимал наводнение, связанное с таянием ледников.

В надежде на то, что iPhone можно найти, Сноррасон связался с местным фермером. Тот обыскал территорию, однако гаджет не обнаружил.

Теперь, спустя чуть больше года мне позвонили с сообщением о том, что люди, которые были в походе, нашли мой iPhone! — написал фотограф в посте в Facebook .

Телефон был возвращён владельцу. По словам Сноррасона, он работает, несмотря на то, что год пролежал на улице. В гаджете осталась запись съёмки, которую вёл гид, когда выронил его. На кадрах видна река и земля и запечатлён сам момент падения.

Ранее News.ru сообщал, что смартфоны iPhone, которые будут представлены в 2020 году, получат полностью обновлённый дизайн. Некоторые детали будут заимствованы из iPhone 4 — последнего телефона корпорации, представленного Стивом Джобсом.