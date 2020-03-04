Компания Apple объявила победителей фотоконкурса «Снято на iPhone в Ночном режиме». Среде них оказались трое россиян: Константин Чалабов (первое фото), Андрей Мануилов (второе) и Рустам Шагиморданов (пятое).
Основным условием конкурса было сделать снимки на новую «яблочную» линейку iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
В жюри конкурса вошли Малин Фезехай (США), Тайлер Митчелл (США), Сара Ли (Великобритания), Алексви Ли (Китай), Даррен Со (Сингапур), Фил Шиллер, Кайанн Дранс, Брукс Крафт, Джон Маккормак и Арем Дюплесси.
Ранее аналитик Мин-Чи Куо поделился прогнозом относительно объёмов производства iPhone. Эксперт считает, что не стоит ждать значительных сдвигов в процессе до второго квартала 2020 года, писал NEWS.ru.