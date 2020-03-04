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Команда WhatsApp объявила о появлении долгожданной функции — тёмного режима. Он стал доступен и на Android, и на iOS.

По словам разработчиков, они выбрали цвета, уменьшающие утомляемость глаз и соответствующие системной гамме цветов на iPhone и Android. При этом элементы дизайна также подчёркивают самую важную информацию. На Android 10...