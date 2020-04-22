Аналитик: топовая модель iPhone 12 задержится на месяц

https://static.news.ru/photo/9016c5a0-8496-11ea-a52c-fa163e074e61_660.jpg iPhone 12 Фото: iPhone 12/facebook.com

Компания Apple запустила процесс онлайн-сертификации линейки iPhone 12. Изменение традиционного плана на удалённую работу привело к месячной задержке технической проверки новых смартфонов.

В линейку iPhone 2020 года, как сообщалось ранее, войдут четыре новые модели. Массовое производство 6,1-дюймовых и 5,4-дюймовых «яблочных» смартфонов начнётся в сентябре, а вот топовый 6,7-дюймовый аппарат задержится до октября из-за его дизайна, который аналитик Мин-Чи Куо называет «самым сложным».

Apple представит все модели одновременно, но даты выхода у них будут разными, как это было с релизом iPhone X и iPhone XR. Линейка iPhone 12 будет работать в сетях пятого поколения (5G) и поддерживать диапазоны mmWave и sub-6GHz.

Другой новинкой от Apple станет iPhone SE Plus, который получит больший экран по сравнению с оригинальной моделью. Смартфон первоначально должен был выйти в первой половине 2021 года, но производитель отложил дату релиза до второго полугодия.

Куо также рассказал , что предзаказы iPhone SE второго поколения оправдали ожидания Apple, однако из-за ситуации с COVID-19 прогнозы компании были изначально низкими. Поставки бюджетного смартфона в течение второго квартала могут составить 12-14 млн единиц, в третьем квартале — 10 млн.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple готовится представить несколько новых продуктов в мае. Компания может выпустить в следующем месяце новые беспроводные наушники AirPods и ноутбук MacBook Pro.