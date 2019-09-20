Пока одни пользователи хвастаются перед коллегами и друзьями новыми iPhone, другие продолжают ходить со старыми моделями, но уже со свежей версией мобильной операционной системы — iOS 13. В этом году Apple расщедрилась на нововведения, добавив те опции, которые поклонники продукции просили несколько лет.

News.ru также решил не тянуть с установкой iOS 13, чтобы изучить её новые возможности. Для начала мы советуем ознакомиться с перечнем совместимых устройств:

iPod Touch (7-ого поколения)

iPhone SE

iPhone 6s/6s Plus

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iPhone Xs/Xs Max

iPhone Xr

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max

Тёмный режим

Тёмный режим стал, возможно, самым главным изменением. Он не только снижает напряжение глаз, но и экономит заряд аккумулятора на устройствах с OLED-дисплеем. Тёмный режим меняет весь внешний вид операционной системы, затемняя уведомления, Dock, фоны и встроенные приложения.

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Пользоваться нововведением комфортно. Особенно после тяжёлого рабочего дня, проведённого за компьютером. После установки iOS 13 система сама предложит пользователям выбрать между обычным и тёмным режимом. Активировать его можно и в настройках, где также доступна опция автоматического включения — смартфон самостоятельно сменит оформление в обозначенное юзером время.

Важно заметить, что под включённый тёмный режим подстраиваются только «родные» приложения iOS. Сторонние разработчики должны будут самостоятельно настроить свои программы.

Обновлённая вкладка «Фото» и улучшенный редактор

Если вас беспокоит хаос в «Фото», iOS 13 должна помочь вам привести всё в порядок. Найти старый снимок помогут новые вкладки «Дни», «Месяцы» и «Годы». Система также сама делает акцент на лучших фотографиях (спасибо алгоритмам машинного обучения).

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Кроме того, Apple наконец-то сделала хороший фото- и видеоредактор с полезным инструментарием. Функция автоулучшения подойдёт тем, кто хочет быстро поделиться изображением в соцсетях. Для особо привередливых предусмотрена возможность изменения параметров яркости, контраста и экспозиции.

Изменённый Safari

Взаимодействовать с браузером Safari также стало удобнее и проще. На стартовой странице теперь размещены предложения от голосового помощника Siri, ссылки на избранные ресурсы и часто посещаемые веб‑сайты.

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Новую страницу можно загружать в той же вкладке, что и текущую, удерживая палец на экране, а выпадающее меню в этот момент предложит ряд доступных опций. Однако самое главное в обновлённом Safari — появление менеджера загрузок (в 2019 году!). Юзеры получили как возможность скачивать любой контент в фоновом режиме, так и быстрый доступ к сохранённому в приложении «Файлы».

Разработчики также добавили возможность делать скриншоты полных страниц. Для этого пользователям нужно выбрать соответствующую опцию в редакторе в браузере, нажав на скрин в левом нижнем углу. Окончательный вариант изображения сохранится как PDF-файл.

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Быстрые команды Siri

«Команды» теперь стали встроенным приложением. Они были интересным дополнением iOS 12, и Apple решила расширить её функционал, чтобы пользоваться ими стало удобнее. Создать команду можно самому либо обратиться к вкладке «Автоматизации», которая предложит множество простых шаблонов.

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Личные Memoji

«Яблочные» анимированные смайлики станут более индивидуальными, поскольку Apple обновила доступный список причёсок, головных уборов, макияжа и пирсинга. При этом ваш Memoji будет преобразован в набор стикеров, который будет автоматически встроен в клавиатуру. Их можно использовать в сообщениях, почте и даже мессенджерах.

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Пользователи также разрешили установить Memoji как фотографию профиля «Сообщений» и добавить отображаемое имя. Можно указать, хотите ли вы делиться эти данными со всеми собеседниками, только со списком контактов или отправить свои данные один раз определённому человеку.

Поддержка контроллеров

Поддержку контроллеров по достоинству оценят мобильные геймеры. В частности, владельцы консолей PS4 и Xbox, чьи геймпады можно подключить к смартфону. Для этого возьмите контроллер, переведите его в режим сопряжения, далее зайдите в настройки iPhone в раздел Bluetooth и выберите нужный девайс.

Нововведение также окажется приятным дополнением к запущенному игровому сервису Apple Arcade. Правда, опцию поддерживают далеко не все игры, поэтому прежде следует ознакомиться со страницей проекта. О самом Apple Arcade News.ru расскажет в самое ближайшее время. Следите за обновлениями!