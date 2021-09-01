Telegram обновился, в приложении появилась «бесконечная лента»

Telegram представил на своей официальной странице в Сети новую версию приложения. Согласно пресс-релизу, теперь пользователи могут переходить от одного канала в другой, потянув экран вверх. Таким образом, появилась возможность прочитать новые сообщения без необходимости возврата и выбора следующего канала.
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Появится счётчик непрочитанных комментариев. То есть пользователь при открытии комментариев к публикации в канале сразу увидит число непрочитанных.
В панели стикеров новые популярные наборы теперь показываются над разделом с недавно отправленными стикерами. Чтобы было удобнее выбирать нужный стикер, обложки наборов увеличиваются, когда вы листаете верхнюю часть панели, — также сказано в сообщении Telegram.
Ранее стало известно, что пользователи по всему миру скачали приложение Telegram более одного миллиарда раз. Об этом сообщил портал TechCrunch. По данным портала, приложение присоединилось к элитному клубу программ. Telegram — пятнадцатое мобильное приложение, которое было загружено более 1 млрд раз. Ранее этот показатель преодолели приложения WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Spotify.