Китайская компания Ziguang совместно с оператором связи China Unicom выпускают в продажу сим-карты Super SIM. Отличительной особенностью новинки станет объём её хранилища.
Производитель предложит пользователям версии Super SIM на 32, 64 и 128 Гб встроенной памяти, заменяющие таким образом стандартные microSD. Разработчики также подготовили специальное приложение, которое позволит осуществить резервное копирование и восстановление данных.
Старт продаж карт Super SIM
Ранее NEWS.ru рассказал, что Федеральная комиссия по связи (FCC) США провела расследование и выяснила, что смартфоны Apple и Samsung не нарушают установленные нормы уровня излучения.
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