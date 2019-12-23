Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайская компания Ziguang совместно с оператором связи China Unicom выпускают в продажу сим-карты Super SIM. Отличительной особенностью новинки станет объём её хранилища.

Производитель предложит пользователям версии Super SIM на 32, 64 и 128 Гб встроенной памяти, заменяющие таким образом стандартные microSD. Разработчики также подготовили специальное приложение, которое позволит осуществить резервное копирование и восстановление данных.

Старт продаж карт Super SIM намечен на 23 декабря.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Федеральная комиссия по связи (FCC) США провела расследование и выяснила, что смартфоны Apple и Samsung не нарушают установленные нормы уровня излучения.

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