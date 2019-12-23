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Популярное приложение для обмена сообщениями ToTok оказалось шпионским инструментом. Его используют Объединённые Арабские Эмираты для отслеживания действий тех, кто его скачивает.

Мессенджер может мониторить все разговоры пользователей, их передвижения, встречи и получать доступ к микрофону и изображениям. Большинство скачавших ToTok находятся в ОАЭ, но в последнее время его популярность выросла в...