Стало известно о рекордном снижении цены iPhone XR

https://static.news.ru/photo/46ef0354-7a8d-11eb-93bd-96000091f725_660.jpg Фото: Richard B. Levine/www.imago-images.de/Global Look Press

Базовая модель iPhone XR с объёмом памяти в 64 гигабайта с момента выхода в 2018 году упала в стоимости на 40%. В настоящее время этот гаджет можно приобрести за 38 990 рублей.

По итогам 2019 года iPhone стал самым продаваемым смартфоном, сообщает «Говорит Москва». При этом Apple продолжает выпуск телефона, но в обновлённый вариант не входят зарядное устройство и проводные наушники.

Ранее стало известно, что стоимость нового iPhone 13 Pro с одним терабайтом встроенной памяти побьёт предыдущие рекорды. Предполагается, что она составит $1699. По мнению экспертов, политика ценообразования Apple позволит раскрыть стоимость будущего девайса с максимальным объёмом накопителя.

Как сообщал NEWS.ru, беспроводной магнитный аккумулятор для зарядки смартфонов последнего поколения готовит к выпуску компания Apple. Корпус устройства будет выполнен из белого прорезиненного материала.