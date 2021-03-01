Стало известно о рекордном снижении цены iPhone XR

Базовая модель iPhone XR с объёмом памяти в 64 гигабайта с момента выхода в 2018 году упала в стоимости на 40%. В настоящее время этот гаджет можно приобрести за 38 990 рублей.
По итогам 2019 года iPhone стал самым продаваемым смартфоном,
Ранее стало известно, что стоимость нового iPhone 13 Pro с одним терабайтом встроенной памяти побьёт предыдущие рекорды. Предполагается, что она составит $1699. По мнению экспертов, политика ценообразования Apple позволит раскрыть стоимость будущего девайса с максимальным объёмом накопителя.
Как сообщал NEWS.ru, беспроводной магнитный аккумулятор для зарядки смартфонов последнего поколения готовит к выпуску компания Apple. Корпус устройства будет выполнен из белого прорезиненного материала.