Стали известны примерные сроки выхода iPhone 13

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Эксперт в сфере IT Дэниел Айвс считает, что компания Apple собирается выпустить новые смартфоны как обычно, в начале осени. Судя по открытым данным, анонс гаджетов состоится на третьей неделе сентября. К такому мнению Айвс пришёл после изучения отчётов о цепочках поставок компонентов для iPhone.

Но аналитик не исключил, что конструктивные доработки могут вызвать задержку. Самый негативный сценарий предполагает премьеру некоторых версий iPhone немного позже, в октябре. В Apple верят, что сроки не сорвутся и юзеры приобретут свежие девайсы уже в октябре, пишет портал 9to5mac со ссылкой на агентство Wedbush.

По информации последнего, Apple хочет собрать на 25% смартфонов больше. Текущая серия флагманов появилась на прилавках в количестве примерно 100 млн единиц. Точное название очередного семейства смартфонов неизвестно. Специалисты условно назвали их iPhone 13.