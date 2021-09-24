Стал известен первый покупатель iPhone 13 в Москве

Продажи iPhone 13 начались в России. По традиции в Москве люди стали выстраиваться в очередь у магазина re:Store на Тверской улице ещё ночью. Первым обладателем новой модели стал мужчина, который приобрёл сразу три экземпляра. Он рассказал телеканалу «360», что купил гаджеты жене, матери и себе.

Очередь для мужчины заняла его сестра Арина в час ночи. Она же уступила брату право первой покупки.

А я его пропустила, он же мой брат. Пришла в 01:00. А я потом себе куплю, ничего страшного. Он купил три iPhonе — маме, жене и себе, — рассказала сестра первого покупателя.

Ранее сообщалось, что в Москве на Тверской улице к 08:00 образовалась длинная очередь из желающих приобрести новую модель смартфона американской компании Apple — iPhone 13. Первые два претендента на покупку гаджета встали в очередь у re:Store в 01:00.

В сентябре Apple представила публике новые модели смартфона iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, а также новый iPad с процессором A13 Bionic, iPad Mini и новые умные часы Apple Watch Series 7, отличающиеся дисплеем retina и уменьшенной рамкой.