https://static.news.ru/photo/b224ea5e-1edf-11ea-884f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com

Ритейлеры рассказали, что россияне стали покупать более дорогие и мощные гаджеты в 2019 году.

Так, в «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что спрос на флагманские модели рос быстрее, чем на другие. По мнению ритейлера, это связано с тем, что покупатели хотят тратить деньги на устройства, способные удовлетворить все их потребности в ближайшие 2-3 года. Устройств стоимостью от 50 тысяч рублей стало продаваться на четверть больше, чем в 2018 году, и это принесло компании на 30% больше денег, передаёт РИА Новости.

В Теле2 подтвердили, что премиум-устройства стали продаваться лучше. В компании это связывают с притоком платежёспособных абонентов, активно пользующихся Интернетом.

Самые популярные смартфоны, по-прежнему, Samsung, также пользуются спросом топовые устройства Huawei, Honor и Xaomi, но лидерство в денежном эквиваленте удерживают гаджеты от Apple.

Также ритейлеры отмечают, что на спрос повлияли программы рассрочки и trade-in. В частности, в «Связном» в кредит или в рассрочку купили четверть от всех проданных за год устройств, а, как рассказали в «Вымпелкоме», популярность программы trade-in выросла в сотни раз.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость последней модели смартфона от Apple рекордно снизилась на российском рынке. На старте продаж такой гаджет можно было приобрести примерно за сто тысяч рублей, сейчас же модель с 64 Гб памяти стоит от 76 990 рублей, таким образом он подешевел примерно на 23 тысячи рублей.