Федеральная комиссия по связи (FCC) США провела расследование и выяснила, что смартфоны Apple и Samsung не нарушают установленные нормы уровня излучения.
Как говорится в результатах тестирования, ни одно устройство
В конце августа NEWS.ru писал, что газета Chicago Tribune провела исследование уровня излучения от популярных смартфонов и обнаружила, что Apple и Samsung нарушают установленные нормы. На компании уже подали коллективный иск в суд Северного округа Калифорнии.
В документе утверждается, что тестирование продуктов выявило превышение нормы (в некоторых случаях на 500%) в случае нахождения гаджета в кармане брюк или рубашки. FCC пообещала провести собственное тестирование устройства, результаты которого и были опубликованы 19 декабря.
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