https://static.news.ru/photo/cec6abca-2551-11ea-a51f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная комиссия по связи (FCC) США провела расследование и выяснила, что смартфоны Apple и Samsung не нарушают установленные нормы уровня излучения.

Как говорится в результатах тестирования, ни одно устройство не превысило максимальные уровни радиочастотного воздействия. Таким образом, все испытания смартфонов, проведённые газетой The Chicago Tribune с помощью независимой лаборатории, не соответствуют действительности.

В конце августа NEWS.ru писал, что газета Chicago Tribune провела исследование уровня излучения от популярных смартфонов и обнаружила, что Apple и Samsung нарушают установленные нормы. На компании уже подали коллективный иск в суд Северного округа Калифорнии.

В документе утверждается, что тестирование продуктов выявило превышение нормы (в некоторых случаях на 500%) в случае нахождения гаджета в кармане брюк или рубашки. FCC пообещала провести собственное тестирование устройства, результаты которого и были опубликованы 19 декабря.