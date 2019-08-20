Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские пользователь чаще всего отдают в ремонт ноутбуки ASUS (19%). На втором и третьем месте расположилась продукция Lenovo (18%) и HP (15%).

Третью позицию заняли ноутбуки Acer (9%), четвёртую — Dell (7%). Замыкает шестёрку Apple с 7%. Как отметили аналитики, первые три места в списке объясняются не проблемностью устройств, а их популярностью у россиян. ASUS и Lenovo остаются лидерами рынка с 2013 года, а HP нарастил продажи за последние пять лет. 

Самой ремонтируемой деталью оказались жесткие диски — с такой проблемой к мастерам обращаются 21% клиентов. Далее идут поломки материнской платы и ее элементов (17%), неработающий экран (16%) и неисправности с клавиатурой (12%).

Пользователи также обращаются в сервисы, чтобы заменить видеочип (10%), USB-разъем и гнездо для зарядного устройства (10% каждый случай), сообщает «Российская газета».

Ранее News.ru рассказал, что Федеральное управление гражданской авиации США ввело запрет на провоз на воздушных суднах ноутбуков MacBook Pro 2015–1017 годов выпуска. Управление сообщило, что запрет связан с информацией об отзыве с рынка некоторых моделей ноутбуков от Apple

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