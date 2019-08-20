https://static.news.ru/photo/f14f7e1e-c3dc-11e9-9230-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские пользователь чаще всего отдают в ремонт ноутбуки ASUS (19%). На втором и третьем месте расположилась продукция Lenovo (18%) и HP (15%).

Третью позицию заняли ноутбуки Acer (9%), четвёртую — Dell (7%). Замыкает шестёрку Apple с 7%. Как отметили аналитики, первые три места в списке объясняются не проблемностью устройств, а их популярностью у россиян. ASUS и Lenovo остаются лидерами рынка с 2013 года, а HP нарастил продажи за последние пять лет.

Самой ремонтируемой деталью оказались жесткие диски — с такой проблемой к мастерам обращаются 21% клиентов. Далее идут поломки материнской платы и ее элементов (17%), неработающий экран (16%) и неисправности с клавиатурой (12%).

Пользователи также обращаются в сервисы, чтобы заменить видеочип (10%), USB-разъем и гнездо для зарядного устройства (10% каждый случай), сообщает «Российская газета» .

Ранее News.ru рассказал, что Федеральное управление гражданской авиации США ввело запрет на провоз на воздушных суднах ноутбуков MacBook Pro 2015–1017 годов выпуска. Управление сообщило, что запрет связан с информацией об отзыве с рынка некоторых моделей ноутбуков от Apple