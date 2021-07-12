Специалист рассказал, как скрыть данные смартфона под видом калькулятора

Специально созданные приложения помогут пользователям скрыть важные для них функции и данные смартфона под видом калькулятора. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичёва.

Так, эксперт привела в пример приложение Calc Box. Она рассказала, что оно якобы выглядит как школьный калькулятор, но при вводе определённых цифр пароля открывает доступ к важной информации.

То есть вся работа пользователя на смартфоне производится в «калькуляторе», который, если его закрыть, скроет все личные данные. Если смартфон будет утерян или похищен, другой человек не сможет, не зная пароля «калькулятора», получить доступ ко всей имеющейся информации собственника телефона, — пояснила эксперт.

Подобные программы позволят защитить личные данные пользователей — от ПИН-кодов до номеров банковских карт и фото документов.

Ранее Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности кражи данных. Компании — производители смартфонов могут иметь доступ к личным данным владельцев гаджетов. В частности, подобные возможности имеет продукция компании Apple.