Специалист объяснил, что следует удалить из памяти смартфона

https://static.news.ru/photo/c18b0570-82cd-11eb-862e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что когда смартфон начинает «подвисать» и медленнее работать, надо почистить оперативную память. По его словам, важно знать, что именно удалять.

Проще всего воспользоваться встроенными средствами очистки памяти ОЗУ и ПЗУ в системных настройках, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Так как память в телефоне одна оперативная, а другая постоянная, то они разнесены в настройках. Достаточно часто память забивается медиафайлами из мессенджеров. Для этого можно отключить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках, — пояснил Тимофеев.

Он добавил, что в первую очередь следует очистить кеш запущенных приложений, затем — кеш и историю в браузере, а также СМС. Эксперт допустил очистку памяти устройства, используя различные приложения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал об основном правиле безопасного хранения информации на смартфоне. По мнению эксперта, сейчас уровень защиты данных на смартфоне можно сравнить с уровнем защиты почтового ящика в подъезде. Поэтому, по его словам, всё, что человек готов хранить в таком ящике, можно хранить и в смартфоне.