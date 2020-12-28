Составлен рейтинг лучших смартфонов на Android

https://static.news.ru/photo/7f7f7884-4991-11eb-805f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свой рейтинг лучших Android-смартфонов по итогам 2020 года представил портал Gizmochina. Мобильные телефоны рассматривались в различных категориях.

С точки зрения продвинутости камеры составители рейтинга отдали предпочтение Huawei Mate 40 Pro+. Его отличительной особенностью названа оснащённость пятью камерами, позволяющая делать качественные фотографии при любом освещении.

Xiaomi Mi 10 назван порталом Gizmochina лучшим флагманом-«универсалом», удовлетворяющим большинству критериев выбора.

Другая модель этой же фирмы Mi 10T Pro 5G признана флагманом с лучшим соотношением цены и качества. Смартфон оснащён 144-герцовым экраном, процессором Snapdragon 865, тройной камерой и мощным аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки.

Первенство среди складных смартфонов отдано Samsung Galaxy Z Fold 2, обладающему большими экранами, хорошей батареей и мощным процессором Snapdragon 865+. Складной смартфон LG Wing составители рейтинга упомянули отдельно из-за его уникального поворотного механизма.

Среди бюджетных устройств с 5G лучшим назван OnePlus Nord. Этот гаджет имеет AMOLED-дисплей с частотой 90 герц, шесть камер, процессор Snapdragon 765G, а также аккумулятор с быстрой зарядкой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что WhatsApp с 2021 года прекращает поддержку старых смартфонов и не сможет на них функционировать. Поддержка прекратится с 1 января. Изменения коснутся устройств, операционные системы которых не могут быть обновлены до iOS9 или Android 4.0.3. Таким образом, изменения коснутся iPhone4 и более старых моделей.