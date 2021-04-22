Sony представила карманный кондиционер

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Корпорация Sony анонсировала выход второго поколения карманного поколения Reon Pocket. Устройство предназначено для спортсменов.

Как и предыдущая версия, Reon Pocket 2 работает при помощи термоэлектрического эффекта Пельтье: при пропускании постоянного электрического тока через два разнородных проводника энергия переносится от одного проводника к другому, а в месте их контакта поглощается тепло. Однако в новой модели компания обещает более эффективную работу устройства.

Кондиционер будет поставляться вместе со специальной майкой, в которую вшит карман в верхней части спины. Кроме того, устройство можно повесить на шею благодаря специальному креплению. Для управления используется смартфон.

Также компания заключила контракты с брендами Le Coq Sportif, Munsingwear и Descente. Они будут производить одежду для гольфа, совместимую с Reon Pocket 2.

Гаджет анонсировали только на японском рынке, где его будут продавать за 15 тысяч йен (около 10 тысяч рублей). О выходе на другие рынки информации нет.

Накануне СМИ сообщали, что Sony работает над новой версией игровой приставки PlayStation 5, которая может появиться в 2023 году. Речь идёт о PlayStation 5 Slim — облегчённой и уменьшенной в размерах модификации с чуть меньшей производительностью. Базовая версия PS5 при этом является самой массивной игровой консолью современности. Slim-версия должна получить процессор от AMD на 5-нанометровой платформе. Оригинальная «пятёрка» работает на архитектуре Zen 2 и RDNA 2 на 7-нанометровом «железе».