Компания Sony готовит к презентации на выставке Mobile World Congress (MWC) 2020 флагманский смартфон. Устройство получит первый на рынке 4K-дисплей и поддержку 5G.
Смартфон должны оснастить 6,6-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 21:9 и HDR, процессором Snapdragon 865 и модемом Snapdragon X55 для работы в сетях пятого поколения.
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MWC 2020 пройдёт в Барселоне с 24 по 27 февраля.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Qualcomm в рамках мероприятия в Нью-Дели презентовала трио новых процессоров — Snapdragon 720G, 662 и 460. Современные чипы ориентирована на 4G-смартфоны.
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