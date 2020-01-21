https://static.news.ru/photo/57ad653a-3ce2-11ea-893d-fa163e074e61_660.jpg Фото: stefan zeitz/Global Look Press

Компания Sony готовит к презентации на выставке Mobile World Congress (MWC) 2020 флагманский смартфон. Устройство получит первый на рынке 4K-дисплей и поддержку 5G.

Смартфон должны оснастить 6,6-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 21:9 и HDR, процессором Snapdragon 865 и модемом Snapdragon X55 для работы в сетях пятого поколения.

Аппарат также получит основную квадрокамеру на 48 или 64 Мп (основной сенсор), 12 Мп (широкоугольный), 12 Мп (телефото) и сенсор ToF.

MWC 2020 пройдёт в Барселоне с 24 по 27 февраля.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Qualcomm в рамках мероприятия в Нью-Дели презентовала трио новых процессоров — Snapdragon 720G, 662 и 460. Современные чипы ориентирована на 4G-смартфоны.