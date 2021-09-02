Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности кражи данных

Компании — производители смартфонов могут иметь доступ к личным данным владельцев гаджетов. В частности, подобные возможности имеет продукция компании Apple. Об этом пользователей предупредил бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден во время выступления на марафоне «Новое знание». Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Сноуден, в настоящее время в США запускают технологию поиска информации в телефоне. Но едва компания Apple докажет, что может ознакомиться с содержанием телефонов пользователей, это станет серьёзным нарушением приватности. В результате настанет момент, когда корпорация «перейдёт барьер».

Как только Apple создаст прецедент, как только они с кем-нибудь это сделают, <...> они утратят право говорить, что они никогда не будут это применять. <...> Подумайте, Apple сможет отказать правительству США, правительству России, правительству Китая, Франции или Великобритании? Разумеется, нет, — сказал Сноуден.

По его словам, в настоящее время в Apple мотивируют введение новой функции желанием искать нелегальный контент на устройствах до того, как информация окажется на серверах. Однако Сноуден убеждён, что в компании просто пытаются представить неприглядную правду под красивой обёрткой.

Здесь есть чёткая граница между тем, что находится в их собственности и в вашей, — подчеркнул эксперт.

Сноуден отметил, что частные компании пытаются разработать методики взлома гаджетов и проникновения к личным данным пользователей, хотя им там «нечего делать». В дальнейшем, по мнению эксперта, Apple захочет продать данные технологии правительствам других стран.

Ранее Сноуден предупредил, что мировые правительства воспользуются пандемией коронавируса для создания «системы угнетения».