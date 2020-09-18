СМИ: TikTok и WeChat официально заблокируют в США с 20 сентября

https://static.news.ru/photo/d83c8f70-f9aa-11ea-bbeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Китайские приложения WeChat и TikTok будут официально запрещены на территории США с 20 сентября, Apple и Google удалят их со своих площадок.

Соответствующий указ сегодня будет издан министерством торговли США, сообщили Reuters три анонимных источника.

Они подчеркнули, что запрет на скачивание WeChat или TikTok может быть отменён по решению президента США Дональда Трампа до того, как ограничение вступит в силу вечером 20 сентября.

Отмечается, что запрет распространяется строго на территорию Соединённых Штатов: компаниям и гражданам США можно будет пользоваться приложениями за пределами страны. При этом приказ запретит AppStore, Google Play и другим платформам, доступным гражданам США, предоставлять доступ к программам.

Также, по словам источников, на другие цифровые продукты ByteDance и Tencent — разработчиков TikTok и WeChat — запрет распространяться не будет.

Компания ByteDance ведёт переговоры с Oracle и другими американскими компаниями, чтобы создать совместную корпорацию TikTok Global, которая смогла бы гарантировать безопасность данных американских пользователей. Такое соглашение позволило бы создателям TikTok избежать блокировки в США.

Приложение WeChat — это мессенджер производства китайского разработчика Tencent, им пользуются во многих компаниях, в том числе в США. TikTok — это популярная платформа по обмену видеороликами с 1 млрд пользователей по всему миру, созданная китайской ByteDance.

Ранее NEWS.ru писал, что, по данным американских СМИ, компания Oracle может стать «надёжным технологическим партнёром» TikTok в США, если выкупит это приложение у китайского разработчика.