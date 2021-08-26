СМИ: Apple предоставила детям доступ к приложениям для секс-знакомств

Компанию Apple обвинили в отсутствии контроля за содержимым магазина App Store, из-за чего несовершеннолетние пользователи могут получить свободный доступ к скачиванию и установке нескольких десятков приложений знакомств и извращённого секса. Об этом пишет The Guardian.

Исследование компании Tech Transparency Project показывает , что App Store предоставляет несовершеннолетним пользователям доступ к скачиванию и установке приложений с рейтингом 17+. Компания создала учётную запись пользователя с датой рождения в феврале 2007 года и обнаружила, что предполагаемый пользователь может загружать из магазина такие приложения, как Eros: Hook Up & Adult Chat и KinkD: Kink, BDSM Dating Life. Оба приложения помечаются системой возрастного рейтинга Apple как 17+.

Единственным препятствием для доступа к запрещённому контенту оказывается вопрос от приложения, есть ли пользователю 17 лет, на который можно просто ответить «да». При этом у Apple есть доступ к информации о возрасте пользователя, которая отображается в настройках: по словам авторов исследования, это свидетельствует о серьёзных пробелах безопасности магазина для детей, вопреки официальным заявлениям компании. В Apple отказались комментировать результаты исследования, напомнив лишь о функции родительского контроля за контентом. Эксперты увидели в этом желание компании переложить ответственность за защиту детей на разработчиков приложений.

Ранее российские пользователи стали жаловаться в Роспотребнадзор и Госдуму на ошибки при предустановке российских приложений в iPhone. По их словам, программа на устройствах Apple либо не запускается, либо её установку можно пропустить. Эксперты заявили, что неполадки на iPhone вызваны недостаточным тестированием со стороны Apple.