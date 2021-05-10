СМИ: Apple готовит обновлённый дизайн для iPhone 13

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Новые смартфоны iPhone 13 и 13 Pro выйдут с немного обновлённым дизайном. Они станут толще, а камеры будут выступать сильнее, передаёт MacRumors.

По данным журналистов, телефоны станут толще своих предшественников на 0,17 мм (7,57 мм против 7,4 мм). Такое нововведение большинство владельцев не заметят.

Los modelos de iPhone 13 serÃ¡n un poco mÃ¡s gruesos y tendrÃ¡n golpes de cÃ¡mara mÃ¡s grandes pic.twitter.com/oFh4EP1jkQ — Juanky (@Juanky7274) May 11, 2021

Изменение выступа камеры будет более заметным: у iPhone 13 он будет толще на 1,01 мм, а у iPhone 13 Pro — на 1,95 мм. При этом отдельные линзы, в отличие от предыдущих моделей, не будут выступать из корпуса устройства, а объём обеспечит панель под ними, как у iPad Pro 2020 года.

Parece que los iPhone 13 serÃ¡n ligeramente mÃ¡s gruesos que los 12. pic.twitter.com/dppnRBWy9H — Fran Besora (@_fraanb_) May 11, 2021

Ранее в социальных сетях появилась фотография задней панели смартфона iPhone 13 mini, который должен выйти в июне. На изображении виден телефон голубого цвета. По картинке можно сделать вывод, что устройство не получит серьёзных преобразований сзади.

Самым крупным изменением станет новое расположение линз камеры, которые теперь будут размещаться не вертикально друг под другом, а по диагонали. Сам модуль сохранит квадратную форму, но получит новую конструкцию, которая позволит устанавливать более крупные линзы.