СМИ: Apple готовит обновлённый дизайн для iPhone 13

Изменение выступа камеры будет более заметным: у iPhone 13 он будет толще на 1,01 мм, а у iPhone 13 Pro — на 1,95 мм. При этом отдельные линзы, в отличие от предыдущих моделей, не будут выступать из корпуса устройства, а объём обеспечит панель под ними, как у iPad Pro 2020 года.
Ранее в социальных сетях появилась фотография задней панели смартфона iPhone 13 mini, который должен выйти в июне. На изображении виден телефон голубого цвета. По картинке можно сделать вывод, что устройство не получит серьёзных преобразований сзади.
Самым крупным изменением станет новое расположение линз камеры, которые теперь будут размещаться не вертикально друг под другом, а по диагонали. Сам модуль сохранит квадратную форму, но получит новую конструкцию, которая позволит устанавливать более крупные линзы.
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