Смартфоны Xiaomi и Apple стали самыми популярными в России

https://static.news.ru/photo/275670c0-bf55-11ea-9d36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики «Яндекс.Маркета» в рамках нового исследования выяснили, какие смартфоны пользовались наибольшей популярностью в период с января по июнь 2020 года. Первые два места заняли аппараты Redmi бренда китайской компании Xiaomi: Redmi Note 8 Pro (6/64 Гб) и

Redmi Note 8T (4/64 Гб) соответственно.

Третье место досталось iPhone 11 на 64 Гб от Apple. На четвёртой позиции расположился Galaxy A51 на 64 Гб от Samsung, а замыкает тройку лидеров iPhone 11 на 128 Гб.

Самым популярным брендом на площадке стал Xiaomi (29% переходов пользователей). Samsung удалось ненамного обогнать Apple: 20% против 19%. Россияне также чаще выбирают устройства с объёмом встроенной памяти в 64 Гб, батареей ёмкостью 3500–4499 мАч и разрешением экрана 2340×1080.

Ранее аналитики исследовательского подразделения банка Barclays сообщили, что в комплект поставки новых iPhone 12 не будут входить традиционные проводные наушники EarPods. Эксперты также считают, что смартфон будут продавать без адаптера питания, лишь с кабелем USB-C — Lightning, писал NEWS.ru.