https://static.news.ru/photo/3cc0caac-d9f8-11e9-8c0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huawei

Китайская компания Huawei откажется от выпуска линейки смартфонов Mate 30 в Центральной Европе. Производитель считает, что запуск в регионе дорогого устройства высокого класса без предустановленных приложений Google практически бесполезен.

Точной информации о Восточной Европе у инсайдеров пока нет, но, скорее всего, эту область постигнет такая же судьба. Однако при этом существует небольшая вероятность, что новые модели будут запущены в некоторых европейских странах, сообщает LetsGoDigital .

В конце августа News.ru писал, что Huawei представит 19 сентября линейку смартфонов Mate 30, но в связи с американскими санкциями устройства могут выйти без операционной системы Android и широко используемых приложений Google.

Представитель компании заявил, что Mate 30 нельзя продавать с лицензионными программами и сервисами из-за попадания в чёрный список, поскольку временная отсрочка, предоставленная правительством США, не распространяется на новые продукты. В то же время американские фирмы могут получить лицензию на поставку продукции Huawei, однако Google не сообщала, подавала ли она запрос.

