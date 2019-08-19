https://static.news.ru/photo/13177bfe-c32a-11e9-992a-fa163e074e61_660.jpg Фото: TGKpress/twitter.com

Китайская компания Realme представила новые смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Оба бюджетных аппарата получили четыре основные камеры.

Старшая модель оснащена 6,3-дюймовым LCD-экраном с каплевидным вырезом, задней камерой на 48 (сенсор Sony IMX5860), 8, 2 и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп и батареей ёмкостью 4035 мАч. Аппаратной основой устройства стали процессор Snapdragon 712, до 8 Гб оперативной и 256 Гб флеш-памяти.

Realme 5 отличается от Pro-версии большим экраном (6,5 дюйма) и аккумулятором (5000 мАч), основным модулем на 12 Мп, чипсетом Snapdragon 665, до 4 Гб RAM и 128 Гб внутренней флеш-памяти.

В смартфонах также есть поддержка двух сим-карт, Bluetooth 5.0, Wi-Fi a/b/g/n и порт USB-C. Устройства работают под управлением Android 9.0 с фирменной надстройкой Color OS 6.0.

Ранее News.ru сообщил, что три крупнейших китайских производителя смартфонов — Xiaomi, Oppo и Vivo — объединились для работы над технологией быстрой передачи файлов между устройствами. Компании хотят разработать собственный аналог AirDrop от Apple.