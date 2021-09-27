Следующий iPhone полностью изменит дизайн

Новая модель телефона от Apple будет сильно отличаться по дизайну от недавно вышедшего iPhone 13. По некоторым данным у неё пропадет «чёлка». Об этом сообщает издание 9to5mac.

Внешний вид смартфона полностью изменится в 2022 году. Так считает журналист Bloomberg Марк Гурман, на которого ссылается автор статьи. Правда, каких-либо деталей он не назвал, а свои выводы сделал на основании того, что создатели нынешнего iPhone 13 не внесли существенных отличий.

Незначительные изменения в этом году означают, что инженеры Apple работали над более серьёзным апгрейдом новой модели, что займёт больше времени, — отметил специалист.

По словам Гурмана, в 2022 году американская компания представит четыре смартфона — базовые iPhone 14 и 14 Max, а также премиальные iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. При этом от mini-модели, по его мнению, Apple откажется.

Намечающиеся изменения в дизайне подтверждает и ещё один аналитик, Минг-Чи Куо. Ранее он сообщил, что в новой линейке смартфонов привычную «чёлку» на дисплее заменит небольшая выемка.

Презентация iPhone 14 пройдет, как и обычно, во второй половине года. Однако до этого времени, по мнению Минг-Чи Куо, Apple выпустит iPhone SE 3 с поддержкой 5G.

Ранее эксперты раскритиковали новую линейку Apple за схожесть с прошлой, за исключением нескольких изменений. Складывается ощущение, что компания просто не знает, куда идти дальше и какие ещё функции можно предложить пользователю. Такое мнение в разговоре с Lenta.ru высказал специалист по мобильным устройствам и гаджетам Александр Побыванец.