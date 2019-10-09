https://static.news.ru/photo/c55cc79c-ea8f-11e9-b6ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Glopbal Look Press

Sony Interactive Entertainment подала патент на новый шлем виртуальной реальности PlayStation VR. В документе говорится, что устройство получит несколько новых функций, включая абсолютную свободу от проводов.

PS VR будет оснащён светодиодами, микрофоном, а также двумя фронтальными и одной задней камерами. Ещё одну производитель намерен встроить в контроллер, который по дизайну напоминает PlayStation Move. Устройство также включает опцию отслеживания движения пользователя через отдельную камеру (например, PlayStation Camera), сообщает LetsGoDigital .

При этом главным изменением станет то, что гарнитура сможет работать без проводов, передавая и получая данные по Bluetooth. Это также означает, что у девайса будет собственный источник питания. Кроме того, в новом PS VR может появиться так называемый прозрачный режим, чтобы игрок в определённые моменты мог ориентироваться в реальном мире.

Ранее News.ru рассказал, что Sony обозначила сроки выхода консоли следующего поколения PlayStation 5. Она поступит в продажу в IV квартале 2020 года.