Sony Interactive Entertainment подала патент на новый шлем виртуальной реальности PlayStation VR. В документе говорится, что устройство получит несколько новых функций, включая абсолютную свободу от проводов.
PS VR будет оснащён светодиодами, микрофоном, а также двумя фронтальными и одной задней камерами. Ещё одну производитель намерен встроить в контроллер, который по дизайну напоминает PlayStation Move. Устройство также включает опцию отслеживания движения пользователя через отдельную камеру (например, PlayStation Camera), сообщает
При этом главным изменением станет то, что гарнитура сможет работать без проводов, передавая и получая данные по Bluetooth. Это также означает, что у девайса будет собственный источник питания. Кроме того, в новом PS VR может появиться так называемый прозрачный режим, чтобы игрок в определённые моменты мог ориентироваться в реальном мире.
Ранее News.ru рассказал, что Sony обозначила сроки выхода консоли следующего поколения PlayStation 5. Она поступит в продажу в IV квартале 2020 года.
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