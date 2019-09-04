https://static.news.ru/photo/04100662-cfaa-11e9-952c-fa163e074e61_660.jpg Фото: samsung

Компания Samsung исправила все проблемы складного смартфона Galaxy Fold и готовится к релизу. Устройство поступит в продажу в Южной Корее 6 сентября.

В течение последних нескольких месяцев Samsung дорабатывала Galaxy Fold, чтобы сделать его максимально удобным. Мы не только улучшили дизайн и конструкцию, но и нашли время, чтобы переосмыслить весь путь потребителей, — заявили в компании.

Производитель расширил защитную плёнку экрана смартфона, чтобы пользователи не приняли его за съёмный элемент. Кроме того, зазор в механизме складывания стал минимальным, поэтому пыль и другие посторонние частицы не смогут попасть внутрь.

Samsung также анонсировала так называемый сервис Galaxy Fold Premier Service. Он предоставит юзерам «прямой доступ к экспертам компании, которые могут предоставить индивидуальное руководство и поддержку по смартфону в любое время и в любой день». Предложение также включает сессию «один на один», в рамках которой, предположительно, специалист объяснит, как взаимодействовать с гибким дисплеем.

Galaxy Fold будет доступен в двух цветах: чёрный и серебристый. Цену Samsung пока не уточняет. В ближайшие недели смартфон также поступит в продажу в США, Великобритании, Франции, Германии и нескольких других странах.

Ранее News.ru сообщил, что Apple приготовит для пользователей новый iPhone помимо трёх основных смартфонов. Бюджетное устройство будет выпущено весной 2020 года.