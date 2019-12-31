Владельцы мобильных телефонов на базе Windows Phone с 31 декабря не смогут пользоваться мессенджером WhatsApp из-за отказа от поддержки этой операционной системы.
Уже с начала года, когда Microsoft официально объявила о закрытии собственной мобильной ОС, пользователи Windows Phone не могли создавать новые аккаунты. В компании рекомендовали владельцам гаджетов перейти на Android или iOS.
Как
Так, в следующем году мессенджер перестанет работать у владельцев некоторых устаревших гаджетов с Android и iOS. В частности, на телефонах с Android 2.3.7 и старше, а также телефонах с iOS 8 и старше.
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