https://static.news.ru/photo/9078c648-2ba8-11ea-9d9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владельцы мобильных телефонов на базе Windows Phone с 31 декабря не смогут пользоваться мессенджером WhatsApp из-за отказа от поддержки этой операционной системы.

Уже с начала года, когда Microsoft официально объявила о закрытии собственной мобильной ОС, пользователи Windows Phone не могли создавать новые аккаунты. В компании рекомендовали владельцам гаджетов перейти на Android или iOS.

Как пишет «Газета.Ru», WhatsApp каждый год отказывается от поддержки устройств на базе устаревших операционных систем, поскольку они «не обладают достаточным потенциалом» для внедрения новых функций.

Так, в следующем году мессенджер перестанет работать у владельцев некоторых устаревших гаджетов с Android и iOS. В частности, на телефонах с Android 2.3.7 и старше, а также телефонах с iOS 8 и старше.