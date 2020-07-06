SEGA представила миниатюрный аркадный автомат

https://static.news.ru/photo/b9ea0878-c03d-11ea-b7e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: SEGA

Компания SEGA презентовала очередное уменьшенное устройство. Мини-линейка пополнилась аркадным автоматом Astro City Mini.

Он идёт с 36 предустановленными играми, включая Alien Storm, Golden Axe, Virtua Fighter и Altered Beast. Мини-автомат оснащён разъёмом HDMI, двумя портами USB-A и одним Micro USD, а также 3,5 мм разъёмом для наушников. Производитель не уточнил, получит ли устройство встроенную батарею.

Astro City Mini выйдет в Японии в конце года. Стоимость миниатюрного аркадного автомата составит 12,800 йен (около 8500 рублей).

В начале июня SEGA презентовала в честь 60-летнего юбилея портативную консоль Game Gear Micro. Она представляет собой миниатюрную версию оригинальной консоли 1990 года, писал NEWS.ru.