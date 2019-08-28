https://static.news.ru/photo/c0f1ac76-c961-11e9-8fbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк приступил к разработке «умной» колонки. Устройство оснастят голосовым помощником, созданием которого занимается Центр речевых технологий (группа компаний ЦРТ).

В начале августа банк начал искать сотрудников для направления SberDevices. В вакансиях, которые косвенно указывают на разработку «умной» колонки, говорится, что будущие работники получат шанс «поучаствовать в полном цикле рождения уникального в своём роде продукта для многомиллионной аудитории b2c- и b2b-продуктов».

Работа пока носит непубличный характер, и презентация устройства может состояться только в 2020 году, сообщил РБК .

Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

Ранее News.ru рассказал, что BBC готовится выпустить собственного голосового помощника. Разработка получила название Beeb, и она сможет понимать различные британские акценты.

Корпорация попросила сотрудников офисов по всей Великобритании записать их голоса, чтобы проверить правильное функционирование программного обеспечения. Ассистент создаётся внутренней командой BBC. Разработчики намерены сделать акцент на поиске любимых программ и взаимодействии с онлайн-сервисами.