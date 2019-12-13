https://static.news.ru/photo/482ae626-1d8b-11ea-a84e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Nagel/dpa/Global Look Press

Президент Samsung Electronics Янг Сон раскрыл продажи складного смартфона Galaxy Fold. Инновационное устройство разошлось тиражом в 1 млн копий по всему миру.

И я думаю, что дело в том, что мы продаём [миллион] этих продуктов. Есть миллион человек, которые хотят использовать этот продукт за $2 тысячи, — заявил Сон.

Президент прокомментировал количество продаж, объясняя процесс выпуска продуктов Samsung для получения обратной связи. По словам Сона, отчасти, если бы производитель держал такие устройства, как Fold, в лабораториях, они не получали бы нужных им замечаний.

В конце октября NEWS.ru, рассказал, что Samsung в рамках конференции разработчиков компании представила концепт нового складного смартфона. Потенциальное устройство может получить отличный от Galaxy Fold форм-фактор.