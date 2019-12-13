Президент Samsung Electronics Янг Сон раскрыл продажи складного смартфона Galaxy Fold. Инновационное устройство разошлось тиражом в 1 млн копий по всему миру.
И я думаю, что дело в том, что мы продаём [миллион] этих продуктов. Есть миллион человек, которые хотят использовать этот продукт за $2 тысячи, — заявил Сон.
Президент прокомментировал количество продаж, объясняя процесс выпуска продуктов Samsung для получения обратной связи. По словам Сона, отчасти, если бы производитель держал такие устройства, как Fold, в лабораториях, они
В конце октября NEWS.ru, рассказал, что Samsung в рамках конференции разработчиков компании представила концепт нового складного смартфона. Потенциальное устройство может получить отличный от Galaxy Fold форм-фактор.
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