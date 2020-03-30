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Компания Samsung презентовала смартфон Galaxy M11. Устройство получило тройную основную камеру и дисплей Infinity-O c дырой для фронтальной камеры.

Смартфон оснащён 6.4-дюймовым LCD-экраном, задней камерой на 13 (основной модуль), 5 (ультраширокий) и 2 Мп (датчик глубины), селфи-камеру на 8 Мп и батарею ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт.

Аппаратной основой Galaxy M11 тсали процессор Snapdragon 450, 3 или 4 Гб оперативной и 32 или 64 Гб внутренней памяти с поддержкой microSD объёмом до 512 Гб. Смартфон также получил сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели, порт USB-C и аудиоразъём 3,5 мм.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Huawei представила конкурента голосовых помощников SIri и Google Assistant — собственную разработку под названием Celia.