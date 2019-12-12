https://static.news.ru/photo/2bb17ba4-1cd2-11ea-aa9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: fonearena.com

Компания Samsung презентовала во Вьетнаме смартфон Galaxy A51. Аппарат получил экран с дырой Infinity-O и прямоугольную заднюю камеру.

Устройство оснащено 6,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем, основной квадрокамерой на 48, 12 (сверхширокоугольный), 5 (макро) и 5 Мп (датчик глубины), фронтальной камерой на 32 Мп и батареей ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт.

Аппаратной основой Galaxy A51 стали чипсет Exynos 9611, 4, 6 или 8 Гб оперативной и 64 или 128 Гб внутренней флеш-памяти (с возможностью расширения microSD до 512 Гб). Смартфон, работающий под управлением Android 10 с оболочкой Samsung One UI 2.0, также получил подэкранный сканер отпечатков пальцев, аудиоразъём 3,5 мм, порт USB Type-C, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5 и поддержку двух сим-карт.

Samsung Galaxy A51 поступит в продажу в четырёх цветах (чёрном, белом, синем и розовом) во Вьетнаме 27 декабря.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Samsung может заметно обновить камеру в смартфоне Galaxy S11. Устройство должно получить 108-мегапиксельный сенсор для основной камеры.