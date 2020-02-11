https://static.news.ru/photo/ed00ec4a-4d06-11ea-bf2d-fa163e074e61_660.jpg Презентация Samsung Galaxy Z Flip Фото: SamsungRussia/twitter.com

Компания Samsung в рамках специального мероприятия презентовала новый складной смартфон Galaxy Z Flip. Устройство получило форм-фактор «раскладушка», как у классических сотовых телефонов.

Девайс получил 6,7-безрамочный гибкий экран Infinity Flex Display на базе фирменной технологии гнущегося стекла с новым скрытым шарнирным механизмом. Разработчики подготовили специальный режим двойного экрана: он разделяет панель на два четырёхдюймовых дисплея, позволяя видеть контент на одном и взаимодействовать с ним на другом.

Смартфон также оснащён внешним 1,1-дюймовым Super AMOLED-экраном, с помощью которого можно делать селфи в закрытом положении, 10-мегапиксельную фронтальную камеру, двойную основную камеру на 12 Мп каждая и двойной аккумулятор ёмкостью 3300 мАч, совместимый с быстрой проводной и беспроводной зарядкой, а также с обратной беспроводной.

Аппаратной основой Galaxy Z Flip стали 7-нм восьмиядерный процессор, 8 Гб ОЗУ с 256 Гб встроенной памяти.

Galaxy Z Flip выйдет 14 февраля по цене 119 990 руб.

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