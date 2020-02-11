Компания Samsung в рамках специального мероприятия презентовала новый складной смартфон Galaxy Z Flip. Устройство получило форм-фактор «раскладушка», как у классических сотовых телефонов.
Девайс получил 6,7-безрамочный гибкий экран Infinity Flex Display на базе фирменной технологии гнущегося стекла с новым скрытым шарнирным механизмом. Разработчики подготовили специальный режим двойного экрана: он разделяет панель на два четырёхдюймовых дисплея, позволяя видеть контент на одном и взаимодействовать с ним на другом.
Смартфон также оснащён внешним 1,1-дюймовым Super AMOLED-экраном, с помощью которого можно делать селфи в закрытом положении, 10-мегапиксельную фронтальную камеру, двойную основную камеру на 12 Мп каждая и двойной аккумулятор ёмкостью 3300 мАч, совместимый с быстрой проводной и беспроводной зарядкой, а также с обратной беспроводной.
Аппаратной основой Galaxy Z Flip стали 7-нм восьмиядерный процессор, 8 Гб ОЗУ с 256 Гб встроенной памяти.
Galaxy Z Flip выйдет 14 февраля по цене 119 990 руб.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Samsung представил линейку флагманов Galaxy S20.
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